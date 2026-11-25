Представники 34 країн і Євросоюзу закликали Росію припинити застосування хімзброї на війні проти України.

Спільну заяву оприлюднили у відповідь на звіт України, який цього тижня поширили серед 193 країн-учасниць Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) на зустрічі в Гаазі, пише Reuters.

Українська сторона повідомила, що з 2022 року задокументувала понад 14 000 випадків застосування російськими військовими боєприпасів із хімічними засобами і токсичними речовинами на лінії фронту. Зокрема, йдеться про випадок у вересні 2024 року, коли українські військові змогли зібрати зразки після того, як російський дрон скинув гранату зі сльозогінним газом в окоп.

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В ОЗХЗ заявили, що схвалені організацією лабораторії підтвердили наявність хімічного засобу боротьби із заворушеннями (газу CS) у зразках, які зібрали на місці події.

Такі засоби, як сльозогінний газ CS, забороняється використовувати під час ведення бойових дій. Росія заперечує застосування незаконних боєприпасів і звинувачує в цьому Україну.

«Ми закликаємо до негайного припинення використання будь-яких токсичних хімікатів та засобів боротьби із заворушеннями як методу ведення війни в Україні», — йдеться у заяві директорів із питань нерозповсюдження з Великобританії, Франції, Німеччини, Японії, Нової Зеландії, Європейського Союзу та інших країн.

Підписанти наголосили, що наступними кроками мають стати встановлення винних через механізми ОЗХЗ і відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї.