Представники 34 країн і Євросоюзу закликали Росію припинити застосування хімзброї на війні проти України.
Спільну заяву оприлюднили у відповідь на звіт України, який цього тижня поширили серед 193 країн-учасниць Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) на зустрічі в Гаазі, пише Reuters.
Українська сторона повідомила, що з 2022 року задокументувала понад 14 000 випадків застосування російськими військовими боєприпасів із хімічними засобами і токсичними речовинами на лінії фронту. Зокрема, йдеться про випадок у вересні 2024 року, коли українські військові змогли зібрати зразки після того, як російський дрон скинув гранату зі сльозогінним газом в окоп.
В ОЗХЗ заявили, що схвалені організацією лабораторії підтвердили наявність хімічного засобу боротьби із заворушеннями (газу CS) у зразках, які зібрали на місці події.
Такі засоби, як сльозогінний газ CS, забороняється використовувати під час ведення бойових дій. Росія заперечує застосування незаконних боєприпасів і звинувачує в цьому Україну.
«Ми закликаємо до негайного припинення використання будь-яких токсичних хімікатів та засобів боротьби із заворушеннями як методу ведення війни в Україні», — йдеться у заяві директорів із питань нерозповсюдження з Великобританії, Франції, Німеччини, Японії, Нової Зеландії, Європейського Союзу та інших країн.
Підписанти наголосили, що наступними кроками мають стати встановлення винних через механізми ОЗХЗ і відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї.
- 17 листопада МЗС України повідомило, що наша держава передала всім країнам-учасницям Конвенції про заборону хімічної зброї результати національного розслідування щодо застосування російськими військовими хімічного засобу боротьби із заворушеннями CS поблизу Іллінки на Дніпропетровщині 20 вересня 2024 року.
- Дві незалежні лабораторії, які визначила Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), підтвердили наявність цієї речовини. Українські фахівці встановили обставини атаки, причетність військових РФ та походження боєприпасу. Зокрема, розслідування виявило, що такі гранати промислово виготовляють на підприємстві російського державного оборонно-промислового комплексу, передають до військового арсеналу, а звідти постачають підрозділам на фронт. Наразі слідство триває.
- У Єврокомісії згодом закликали Росію припинити будь-яке використання хімічної зброї після чергового випадку її застосування у війні проти України та пригрозили санкціями.