Будуть нові максимальні ставки на рівні від 20% до 40% для боротьби з надлишковими промисловими потужностями.

Президент США Дональд Трамп 25 листопада ініціював запровадження нових мит проти 14 великих торговельних партнерів, зокрема Китаю, Японії та Євросоюзу.

Адміністрація Трампа запропонувала нові максимальні ставки на рівні від 20% до 40% для боротьби з надлишковими промисловими потужностями в цих країнах, пише Reuters.

Водночас в Офісі торгового представника США заявили, що планують обмежити нові тарифи нижчими ставками, які сторони узгодили в межах чинних або майбутніх торговельних угод.

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Цього разу адміністрація Трампа спирається на розділ 301 Закону про торгівлю 1974 року, щоб надати новим обмеженням міцнішого юридичного підґрунтя.

Окремо Штати хочуть запровадити нове 10-відсоткове мито на імпорт бразильських комерційних літаків Embraer і підвищити тарифи на бразильський цукор, що перевищує квоти. Раніше ці товари звільнили від 25-відсоткових мит, запроваджених у липні, але торговий представник США Джеймісон Грір пояснив нові кроки відсутністю прогресу в переговорах із Бразилією.

Найвищу максимальну ставку у 20% запропонували для Китаю — її додадуть до приблизно 25-відсоткових мит, які діють ще з першого президентського терміну Трампа. Цей показник відповідає умовам торговельного перемир’я між США і Китаєм, що спливає 10 січня, але в разі його зриву ставка для Пекіна зросте до 40%. Для В’єтнаму ставка становитиме 20%, якщо країна укладе угоду з Вашингтоном, або 35%, якщо переговори проваляться.

За словами Гріра, мита набудуть чинності лише після громадських слухань 25 січня. Їх не будуть додавати до попередніх мит у розмірі 10% чи 12,5%, запроваджених через слабкий контроль за дотриманням законів проти примусової праці, а також із секторальними митами на сталь, алюміній та автомобілі. Також обмеження не торкнуться китайського імпорту на суму близько $30 млрд, щодо якого розглядають зниження тарифів.

Речник посольства Китаю у Вашингтоні відкинув звинувачення у створенні надлишкових потужностей, назвавши це приводом для політичних маніпуляцій, та закликав сторони виконувати домовленості між Трампом і лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Для товарів із Камбоджі, Індонезії, Малайзії, Таїланду та Бангладеш USTR запропонував максимальні ставки на рівні 18%. Для Японії, Південної Кореї, Тайваню, ЄС і Швейцарії тариф становитиме 15% з урахуванням чинних мит. Індія, яка ще не уклала торговельну угоду зі США, отримає ставку 17% у разі підписання документа або 25% у разі провалу переговорів. Для Сінгапуру визначили обмеження на рівні 10%. Мексику та Норвегію до переліку не включили, оскільки розслідування щодо їхньої торговельної практики ще тривають.