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Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс

Різке скорочення фінансування оборонної та космічної сфер у наступному довгостроковому бюджеті ЄС на 30% (мінус 39 млрд євро) поставить під загрозу найважливіші загальноєвропейські програми.

Про це заявив єврокомісар із питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

За його словами, від цих проєктів залежить європейський суверенітет, оборонна готовність, а також європейська опора в межах «НАТО 3.0».

У космічній сфері йдеться про європейський аналог Starlink — систему IRIS2 і проєкт EOGS («Очі в небі»). В оборонному секторі під загрозою опиняються програми EDPCI, зокрема спостереження за східним флангом, ініціатива захисту від дронів, повітряний, морський та космічний щити, а також стратегічні засоби забезпечення, наголосив Кубілюс.

«Путін - ескалує, ЄС - скорочує. Неправильний сигнал!» — написав єврокомісар на платформі Х.