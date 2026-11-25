У поліції поки не розголошують деталей інциденту.

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У Варшаві між президентським палацом і будівлею Міністерства культури підпалив себе чоловік.

За словами речника Служби державної охорони Богуслава Пюрковського, інцидент стався близько 17:10, повідомляє Polsat News.

На допомогу чоловікові одразу кинулися очевидці та охоронці, які також викликали екстрені служби. Постраждалого госпіталізували, за інформацією агенції PAP, він перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

Територію навколо місця події огородили. У поліції поки не розголошують деталей інциденту. Машини швидкої допомоги та пожежні автомобілі вже поїхали, проте на місці продовжують працювати поліцейські під наглядом прокурора.