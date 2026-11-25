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Рекордна кількість мігрантів прибула на Канарські острови Іспанії. Понад 2100 людей припливли на переповнених човнах.

Про це пише Reuters.

Регіональний лідер Фернандо Клавіхо закликав до реагування на кризу на європейському рівні.

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«Канарські острови більше не можуть цього терпіти. Ми відчуваємо безпрецедентний міграційний тиск», – написав Клавіхо на X, додавши, що він попросив про термінову зустріч із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

За словами рятувальної служби, одну мігрантку знайшли мертвою в човні, а інша народила дитину під час небезпечної переправи із Західної Африки.

Щоденна кількість прибулих перевищила попередній рекорд у близько 1500, встановлений два тижні тому.

Більшість човнів прибули на Ель-Йєрро, острів з населенням близько 11 400 осіб, який став одним із ключових пунктів в'їзду мігрантів із Західної Африки до Європи.

Прем'єр-міністр Педро Санчес Іспанії заявив , що Європі потрібен комплексний підхід до міграції, включаючи посилення прикордонного контролю у співпраці з владою Сенегалу та Гамбії.

Він додав, що Іспанії потрібно «відкрити шляхи легальної міграції» для працівників у таких секторах, як житлове будівництво, де не вистачає кваліфікованої робочої сили.

Атлантичний шлях із Західної Африки до Канарських островів є одним із найсмертоносніших міграційних маршрутів у світі, оскільки мігранти прагнуть дістатися території Іспанії, незважаючи на бурхливе море, сильні течії та великі відстані.

Станом на кінець листопада кількість прибулих мігрантів цього року зросла до 28 103 осіб, що більше, ніж загальна кількість минулого року.