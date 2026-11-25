Прем’єр-міністр Сергій Корецький провів зустріч із віцепрезидентом ЄБРР Маттео Патроне.
За словами глави уряду, ішлося про фінансові потреби України та пріоритети співпраці на 2027 рік.
«Розраховуємо на допомогу ЄБРР у залученні донорських коштів на аварійні ремонти та закупівлю обладнання для відновлення. Обговорили також можливість фінансування для підтримки ліквідності Укренерго. Ще один напрям співпраці — транспортна інфраструктура. Зацікавлені в нових спільних проєктах із закупівлі локомотивів для Укрзалізниці, розвитку автомобільних коридорів з ЄС та будівництва євроколії на Львівщині. Говорили також про прискорення підготовки нових інвестиційних проєктів», - розповів Корецький про перебіг перемовин.
Прем’єр також запросив ЄБРР підтримати створення механізму страхування воєнних ризиків, що розширить доступ українського бізнесу до кредитування.
- Перед тим Корецький повідомив, що запуск Фонду страхування воєнних ризиків планують на січень наступного року. Це відбудеться на конференції URC (Ukraine Recovery Conference), що відбудеться в Таллінні.