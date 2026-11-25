На зустрічі ішлося, зокрема, про можливість фінансування для підтримки ліквідності Укренерго.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький провів зустріч із віцепрезидентом ЄБРР Маттео Патроне.

За словами глави уряду, ішлося про фінансові потреби України та пріоритети співпраці на 2027 рік.

«Розраховуємо на допомогу ЄБРР у залученні донорських коштів на аварійні ремонти та закупівлю обладнання для відновлення. Обговорили також можливість фінансування для підтримки ліквідності Укренерго. Ще один напрям співпраці — транспортна інфраструктура. Зацікавлені в нових спільних проєктах із закупівлі локомотивів для Укрзалізниці, розвитку автомобільних коридорів з ЄС та будівництва євроколії на Львівщині. Говорили також про прискорення підготовки нових інвестиційних проєктів», - розповів Корецький про перебіг перемовин.

Прем’єр також запросив ЄБРР підтримати створення механізму страхування воєнних ризиків, що розширить доступ українського бізнесу до кредитування.