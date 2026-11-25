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Укрзалізниця отримає від Словаччини три локомотиви.

Відповідну угоду у Братиславі підписало керівництво УЗ з міністром внутрішніх справ Словаччини Матушем Шутаєм Ештоком, повідомив очільник Мінвідновлення Микола Калашник.

За його слвоами, цього року внаслідок російських атак пошкоджено понад 400 українських локомотивів.

«Щоб зберігати регулярний рух поїздів, нашим залізничникам потрібні і самі локомотиви, і запчастини для ремонту. Тому запропонував словацьким партнерам розглянути можливість передачі додаткових машин та комплектуючих», - пояснив міністр.

Також українська сторона почала реконструкцію пасажирської частини переходу «Ужгород — Вишнє Нємецьке». Разом зі словацькими колегами завершують роботу над угодою про спільний контроль на кордоні.

На зустрічі ішлося і про можливість передачі Україні тимчасових мостових конструкцій та автобусів для громад.