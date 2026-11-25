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Ввечері, 25 листопада, війська РФ знову атакували Одесу.

Про це повідомили в ДСНС України.

Внаслідок обстрілу частково зруйнований двоповерховий житловий будинок та прибудова. На місці влучання виникла пожежа в будинку та гаражі. Пошкоджені 2 легкові автомобілі.

Роботу рятувальників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Вогнеборці ліквідували пожежу.

Обійшлося без загиблих і постраждалих.