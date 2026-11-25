Ввечері, 25 листопада, війська РФ знову атакували Одесу.
Про це повідомили в ДСНС України.
Внаслідок обстрілу частково зруйнований двоповерховий житловий будинок та прибудова. На місці влучання виникла пожежа в будинку та гаражі. Пошкоджені 2 легкові автомобілі.
Роботу рятувальників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Вогнеборці ліквідували пожежу.
Обійшлося без загиблих і постраждалих.
- Російські війська масовано атакували Одесу та передмістя ударними безпілотниками. В Одесі пошкоджено житловий комплекс, троє людей постраждали. У передмісті пошкоджені приватне логістичне підприємство та виробництво побутової паперової продукції.