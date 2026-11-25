Бойові дії на Донеччині, 151 бойове зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1736-й день повномасштабної війни.

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Увечері 25 листопада росіяни вдарили по Києву балістикою.

Відомо про одного постраждалого, чоловіка госпіталізували.

У Деснянському районі Києва є влучання в будівлю на території промзони.

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Також у Деснянському районі, попередньо, зафіксовано влучання в ще одну нежитлову будівлю. За даними Кличка, там можуть бути постраждалі.

Зафіксовано ще одне влучання в торгівельний центр в цьому ж районі.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті від початку доби відбулося 151 бойове зіткнення.

На Покровському напрямку Сили оборони відбили 18 ворожих штурмів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 25 листопада – в новині.

Близько 10:00 25 листопада російські війська завдали авіаудару по Слов’янську Донецької області. ФАБ-500 скинули на район багатоповерхової забудови в центральній частині міста.

За попередньою інформацією, загинув чоловік 1949 року народження, ще одна людина дістала поранення. Пошкоджені щонайменше чотири багатоповерхові та шість приватних будинків, а також автомобілі.

Російські війська масовано атакували Одесу та передмістя ударними безпілотниками.

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Вибухова хвиля вибила вікна в багатоповерховому житловому будинку.

О 14:30 повідомили, що кількість потерпілих зросла до 3 осіб.

У передмісті пошкоджені приватне логістичне підприємство та виробництво побутової паперової продукції. Через обстріл частина споживачів у Пересипському та Приморському районах Одеси залишилася без електропостачання.

Кабмін продовжив до 4 червня 2027 року включно перехідний період для бізнесу щодо виконання вимог захисту працівників і відвідувачів під час жовтого рівня повітряної загрози, повідомляє Міністерство економіки.

Таке рішення дозволяє підприємствам, які ще не забезпечили доступ до укриттів, продовжувати роботу за погодженням із працівниками та за умови дотримання організаційних заходів безпеки.

Докладніше – в новині.

Перша леді США Меланія Трамп повідомила, що всьоме посприяла возз’єднанню російських та українських дітей із їхніми родинами.

Як ідеться на її сторінці у Facebook, загальна кількість дітей, яких вдалося повернути в родини завдяки її гуманітарним зусиллям, зросла до 43.

«Сьогодні возз’єднання дев’ятьох дітей із їхніми родинами відбулося за повної співпраці російського та українського лідерів. Я залишаюся рішуче налаштованою продовжувати свою гуманітарну роботу та об’єднувати сім’ї», - ідеться в дописі першої леді США.

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