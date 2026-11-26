Угоду продумали так, щоб вона не принесла Кремлю надмірні прибутки.

Колишній співвласник футбольного клубу "Челсі", прихильник Дональда Трампа Тодд Боелі заявив про купівлю зарубіжних підсанкційних активів російської нафтової компанії "Лукойл".

Як пише Deutsche Welle, угоду розробляли упродовж року. Бізнесмен обміняє цінні папери "Лукойла" вартістю 10 мільярдів доларів на міжнародні активи компанії, при цьому акції будуть розміщені на спеціальному рахунку в Об'єднаних Арабських Еміратах, щоб Росія не отримала надприбуток від продажу.

Йдеться про привласнення Боелі підприємств в 11 країнах, які включають кілька нафтових родовищ, нафтопереробні заводи у Нідерландах, Болгарії та Румунії, а також мережу автозаправних станцій, яка працює навіть у Сполучених Штатах.

Міністерство фінансів США має перевірити угоду та погодити її на предмет відповідності інтересам національної безпеки. Якщо формальностей буде дотримано, то Штати отримуватимуть від прибутків з активів "Лукойла" у власності Тодда Боелі свою частку.