Йдеться зокрема про дрони та засоби РЕБ, а також вибухові речовини.

Уряд спростив офіційний допуск нових зразків українських оборонних розробок до використання у війську.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Йдеться зокрема про дрони та засоби РЕБ.

Корецький зазначив, що виробники безпілотних систем більше не чекатимуть, поки визначать потребу війська саме в їхньому зразку, щоб почати кодифікацію.

Засоби РЕБ, які успішно пройшли випробування, кодифікуватимуть за 10 днів на підставі акта, за достовірність даних відповідатиме виробник. Чіткий порядок і строк кодифікації визначили також для вибухових речовин.

"Для українських виробників це менше бюрократії та зрозуміліші правила. Вони зможуть менше часу витрачати на папери і більше — на нову техніку для фронту", - додав прем'єр.