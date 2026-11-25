Українська компанія Air3F розробила цифрову наземну станцію керування FPV-дронами T-Bone Digital. В основу розробники взяли Walksnail Ascent — цифрову систему передавання відео з безпілотників. Про це компанія повідомила у пресрелізі.

Під час роботи з наземною станцією оператору потрібен швидкий доступ до функцій без довгого пошуку в меню. T-Bone Digital спроєктована так, щоб керування було зрозумілим з перших хвилин, а кількість зайвих дій — мінімальною. Нижче — як влаштована станція, де розташований оператор і як організована робота в полі.

T-Bone Digital складається з двох частин: операторського кейса й виносного блока «Viper». У «Viper» розміщені відеоприймач Walksnail VRX, модулі VRX / TX1 / TX2, дві рупорні антени та антена на керування. Блок ставиться на щоглу, а з кейсом з'єднується двома окремими лініями: VIDEO і SERVICE. Довжина кожної лінії — 25, 50, 75 або 100 м на окремих котушках. Це дозволяє підняти антени на висоту, а оператору залишитися в укритті на безпечній відстані, пояснюють розробники.

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Живлення також розділене: кейс і «Viper» мають власні акумулятори 6S2P, а напруга обох блоків виводиться на екран одночасно. Оператор одразу бачить стан обох джерел живлення і не залежить від того, що відбувається на щогл, зазначають розробники.

Основні функції винесені на фронтальну панель кейса: навігація меню, вмикання VRX, TX1 і TX2, команди BIND і REC, а також живлення «Viper». Основне живлення самого кейса розташоване на задній панелі, щоб його не вимкнули випадково. Станція підтримує два способи перемикання частоти — тумблерами на пульті керування або на кейсі через класичне меню Walksnail.

На дисплей 2,42 дюйми виводиться тільки те, що реально потрібно під час роботи: стан сервісного зв'язку між кейсом і «Viper», активність пульта, напруга обох акумуляторів, статуси VRX, TX1 і TX2, а також рівень сигналу (RSSI), канал і частота. Оператор одразу бачить різницю між тим, що станція увімкнена, і тим, що є реальний зв'язок із бортом: якщо модуль TX активний, але показника сигналу немає — зв'язок з апаратом відсутній

При втраті сервісного зв'язку між кейсом і «Viper» по центру екрана з'являється велика помітна піктограма. А якщо напруга на будь-якому акумуляторі падає до 16 В або нижче, система попереджає про конкретний блок, що розряджається, та нагадує про ризик вимкнення живлення.

Відео виводиться по HDMI — внутрішній розгалужувач 1×2 дозволяє одночасно підключити два пристрої, наприклад окуляри пілота й монітор. Також є USB-вихід для відеозахоплення та чотири порти USB 5 В для живлення периферії. Запис ведеться на microSD (до 256 ГБ) у модулі VRX — це дозволяє зберігати відео без зайвих втрат через довгу кабельну лінію, пояснюють розробники.

Для підготовки й обслуговування станції є вбудована мережа Wi-Fi. Через веб-інтерфейс можна перевірити статус плати та вибраний TX, налаштувати телеметрію та канали, а також оновити прошивку кейса й «Viper» без розбирання корпусу й програматора.