Раніше його не проводили тільки в роки Другої світової війни.

Торговельний центр Macy's, який щорічно на День подяки проводить вулицями Нью-Йорка один з наймасштабніших у світі святкових парадів, заявив про перенесення події.

Як пише BBC, через прогноз погоди, що віщує надзвичайно сильний вітер, та штормове попередження організатори вирішили не ризикувати здіймати в повітря величезні надувні кулі - головний атрибут свята. Цьогоріч на честь ювілейного сотого параду їм мало бути рівно 100.

Замість четверга, коли американці відзначають День подяки, парад відбудеться у суботу, 28 листопада. Це буде перший випадок в історії свята, коли його відклали через погоду. Парад раніше не проводили тільки в роки Другої світової війни.

Американський телеканал NBC, який є транслятором параду, заявив про намір пустити в етер запис минулорічного дійства. Справа у тому, що для багатьох американців перегляд параду по телебаченню є однією з важливих традицій Дня подяки.