Внаслідок ДТП у районі Великого Каїра в Єгипті загинуло щонайменше 30 людей. Це одна з найсмертельніших дорожньо-транспортних пригод в країні за останні роки.
Про це пише Bloomberg.
За даними Міністерства охорони здоров'я Єгипту, аварія сталася в робітничому районі Варрак міста Гіза. Щонайменше 25 людей отримали поранення.
Вантажівка з цистерною, яка перевозила нафтопродукти, перекинулась і виникла пожежу. Обгоріли 27 автомобілів та мотоциклів.
У соціальних мережах поширюються відео, на яких видно величезне полум'я та палаючі автомобілі в цьому районі.