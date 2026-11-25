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У Стамбулі місцева влада заборонила заплановані демонстрації з нагоди Міжнародного дня боротьби з насильством щодо жінок, затвердженого ООН.

Про це пише dpa.

Численні правозахисні організації жінок закликали до проведення демонстрації в районі Бейоглу в європейській частині міста ввечері 25 листопада.

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У відповідь районна адміністрація запровадила цілодобову заборону на всі зібрання та демонстрації, прес-конференції, розповсюдження листівок, а також сидячі страйки.

Заборона пояснили тим, що заплановані зібрання могли «призвести до дій, які можуть порушити громадський порядок та соціальну злагоду».

За даними громадських організацій, минулого року в Туреччині чоловіки вбили щонайменше 294 жінки, у більшості випадків зі зброї та часто у власних домівках.

Активісти кажуть, що такі випадки іноді поспішно класифікують як самогубства або нещасні випадки. У 2021 році Туреччина вийшла зі Стамбульської конвенції про захист жінок, розробленої Радою Європи, що призвело до запеклих протестів.

Президент Реджеп Таїп Ердоган тоді стверджував, що конвенція суперечить соціальним та сімейним цінностям Туреччини.

У промові з нагоди Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок Ердоган заявив, що психологічний тиск на жінок через їхні політичні погляди, віру, священні цінності, спосіб життя чи одяг є формою насильства.