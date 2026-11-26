Тедді Рінер проти того, щоб французькі війська їхали в Україну.

Найбільш титулований дзюдоїст в історії Тедді Рінер, який наступного року збирається балотуватися у президенти Франції, зробив перший публічний коментар на тему війни в Україні.

Як пише Politico, багаторазовий олімпійський чемпіон заявив, що не розуміє, навіщо французькі військові їдуть в Україну, якщо там точиться "не наша війна".

Рінер додав, що в разі обрання главою держави хотів би бути тим лідером, який "об'єднує людей, усміхається та тисне руки, щоб покласти край цій війні".

Спортсмен досі не вдавався у деталі своєї програми щодо зовнішньої політики, але вважався наближеним у поглядах до чинного президента Емманюеля Макрона, на відміну від фаворитки виборів Марін Ле Пен, яка критикувала допомогу Україні. Тож заява Рінера стала дещо несподіваною.

Згідно з опитуваннями, рейтинг олімпійського чемпіона складає близько 4% - здебільшого це ті французи, які б голосували за Макрона, якщо б той мав право втретє балотуватися.