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Пізно ввечері, 25 листопада, війська РФ завдали удару по Кривому Розі та околицях. Під атакою були об'єкти інфраструктури.

Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Окупанти вдарили двома реактивними шахедами поряд із Кривим Рогом по об'єкту інфраструктури.

Ще один удар зафіксовано по об'єкту інфраструктури у Центрально-Міському районі.

Є значні руйнування. Виникли пожежі.