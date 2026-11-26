У ніч на 26 листопада, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну балістичними ракетами «Іскандер-М»/«Циркон»/С-400 із Брянської та Курської областей, а також 113 ударними БпЛА типу Shahed (76 із них – реактивні), «Гербера» і дронами-імітаторами. Ними била з напрямків Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, Міллерова і окупованих Донецька і Криму.

Зафіксовано влучання на 20 локаціях, а також падіння збитих на 6 локаціях. Про це повідомили в Повітряних силах.

«За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 87 ворожих БпЛА типу Shahed (52 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів», – розповіли військові.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Атака триває, в повітряному просторі лишилися декілька ворожих БпЛА.