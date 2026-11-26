Ввечері, 25 листопада, росіяни вдарили по Києву балістикою. Семеро людей поранені.
Близько 22:45 в столиці пролунали вибухи. Про балістику на Київ повідомили в Повітряних силах, пізніше атаку підтвердив і міський голова Віталій Кличко. Близько 23:36 росіяни здійснили повторну балістичну атаку.
За оновленими даними, кількість постраждалих зросла до семи. Вранці наступного дня ДСНС повідомила, що врятували з місць ударів чотирьох людей, зокрема двох дітей.
Міський голова повідомляв, що трьох людей госпіталізували. Двоє – у важкому стані. Двом іншим постраждалим надали допомогу амбулаторно.
«Медики госпіталізували трьох поранених. Двоє з них перебувають у тяжкому стані», – сказав він.
В Деснянському районі Києва є влучання в будівлю на території промзони.
Також у Деснянському районі, попередньо, зафіксовано влучання в ще одну нежитлову будівлю. Зафіксовано ще одне влучання в торговельний центр в цьому ж районі.