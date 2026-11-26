Зафіксовано влучання в нежитлові будівлі та торговельний центр.

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Ввечері, 25 листопада, росіяни вдарили по Києву балістикою. Семеро людей поранені.

Близько 22:45 в столиці пролунали вибухи. Про балістику на Київ повідомили в Повітряних силах, пізніше атаку підтвердив і міський голова Віталій Кличко. Близько 23:36 росіяни здійснили повторну балістичну атаку.

За оновленими даними, кількість постраждалих зросла до семи. Вранці наступного дня ДСНС повідомила, що врятували з місць ударів чотирьох людей, зокрема двох дітей.

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Фото: ДСНС України Facebook Наслідки удару по Києву

Міський голова повідомляв, що трьох людей госпіталізували. Двоє – у важкому стані. Двом іншим постраждалим надали допомогу амбулаторно.

«Медики госпіталізували трьох поранених. Двоє з них перебувають у тяжкому стані», – сказав він.

В Деснянському районі Києва є влучання в будівлю на території промзони.

Також у Деснянському районі, попередньо, зафіксовано влучання в ще одну нежитлову будівлю. Зафіксовано ще одне влучання в торговельний центр в цьому ж районі.