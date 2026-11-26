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Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 13 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів загинули 4 людей, і постраждали шестеро.

Як написав начальник ОВА Олег Синєгубов, у обласному центрі загинули двоє людей, зазнав поранень 26-річний чоловік, отримали гостру реакцію на стрес жінки 18 і 39 років та 38-річний чоловік. В м. Златопіль поранено чоловіків 43 і 60 років, а на дорозі біля с. Довжик загинули двоє людей.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

3 ракети;

4 КАБ;

6 БпЛА типу «Герань»;

3 БпЛА типу «Молнія»;

2 fpv-дрони;

89 БпЛА (тип встановлюється).

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Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджено навчальний заклад, 2 багатоквартирні будинки, 2 АЗС, спортивний комплекс.

В Богодухівському районі пошкоджено 2 автомобілі у с. Рідне та с. Довжик.

У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок в с. Плоске, електромережі у с. Нова Олександрівка.

В Ізюмському районі пошкоджено 4 приватні будинки, господарчу споруду у м. Барвінкове.

У Харківському районі пошкоджено приватний будинок в с. Руська Лозова і автомобіль у с. Маслії.

У Лозівському районі пошкоджено автомобіль, складську будівлю в с. Шевченкове Перше, складську будівлю, автомобіль, причіп у с. Острівщина, будівлю і магазин у м. Златопіль, елеватор у сел. Близнюки та складську будівлю у Лозовій.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 150 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 70 724 людини.