У Чернігівській області унаслідок російської атаки постраждали четверо людей. Троє із них - на пилорамі. Пошкоджені також лікарня, школа, підприємство і будинок.
Про це написав начальник ОВА Вʼячеслав Чаус.
«Троє людей постраждали в Городні через удар «геранню» по пилорамі. Двох чоловіків ушпиталили, один лікується амбулаторно. Рятувальники оперативно загасили пожежу на місці влучання», – повідомив він.
У Семенівці унаслідок ударів FPV-дронами пошкоджена лікарня і школа.
Пізно ввечері ворог завдав удару по території підприємства в Корюківці. Пожежу там загасили.
У селі Олишівської громади постраждала жінка старшого віку. Через дронову атаку там пошкоджений будинок, зайнялися господарчі будівлі.
Уже з самого ранку росіяни вдарили по оселі в Новгороді-Сіверському. Будинок загорівся.
- Нещодавно російська атака знеструмила понад 20 тисяч абонентів області.