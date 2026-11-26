По області пошкоджені також лікарня, школа, підприємство і будинок.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Чернігівській області унаслідок російської атаки постраждали четверо людей. Троє із них - на пилорамі. Пошкоджені також лікарня, школа, підприємство і будинок.

Про це написав начальник ОВА Вʼячеслав Чаус.

«Троє людей постраждали в Городні через удар «геранню» по пилорамі. Двох чоловіків ушпиталили, один лікується амбулаторно. Рятувальники оперативно загасили пожежу на місці влучання», – повідомив він.

Реклама

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки на Чернігівщині

У Семенівці унаслідок ударів FPV-дронами пошкоджена лікарня і школа.

Пізно ввечері ворог завдав удару по території підприємства в Корюківці. Пожежу там загасили.

У селі Олишівської громади постраждала жінка старшого віку. Через дронову атаку там пошкоджений будинок, зайнялися господарчі будівлі.

Уже з самого ранку росіяни вдарили по оселі в Новгороді-Сіверському. Будинок загорівся.

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки на Чернігівщині