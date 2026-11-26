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Наслідки обстрілу росіянами Запорізького району

Унаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район 18 людей поранено, зокрема троє дітей.

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

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Загалом упродовж доби окупанти завдали 812 ударів по 46 населених пунктах Запорізької області.

Війська Росії здійснили 25 авіаударів по Запоріжжю, Комишувасі, Зарічному, Ясній Поляні, Таврійському, Новорозівці, Жовтій Кручі, Жовтенькому, Новотроїцькому, Новоіванівці та Кущовому.

641 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Запоріжжя, Вільнянськ, Річне, Розумівку, Новояковлівку, Різдвянку, Придорожнє, Косівцеве, Степногірськ, Тернувате, Степове, Приморське, Лук’янівське, Павлівку, Оріхів, Щербаки, Новоандріївку, Новопавлівку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю, Єгорівку, Білогір’я, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Добропілля, Верхню Терсу, Копані, Долинку, Рівне, Воздвижівку та Нове Запоріжжя.

Зафіксовано чотири обстріли з РСЗВ по Запоріжжю, Любицькому, Павлівці та Долинці.

142 артилерійські удари прийшлися по Косівцевому, Степногірську, Степовому, Приморському, Лук’янівському, Павлівці, Оріхову, Щербаках, Новоандріївці, Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Верхній Терсі, Копаням, Добропіллю та Воздвижівці.

Надійшло 381 повідомлення про руйнування та пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.