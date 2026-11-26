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У Росії поскаржилися, що на обʼєктах нафтової та газової інфраструктури спалахнули пожежі та лунали вибухи. Інциденти сталися у Башкортостані та у Ставропольському краї.

Про це пише ASTRA.

У Башкортостані імовірно пожежа виникла на лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) «Субханкулове» у Туймазинському районі. Станція є великим вузловим об'єктом системи магістральних нафтопроводів «Транснафти».

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ЛВДС «Субханкулово» - лінійна виробничо-диспетчерська станція в Туймазинському районі Республіки Башкортостан, що належить компанії АТ «Транснефть - Урал». Вона використовується для прийому, зберігання та транспортування нафти магістральними трубопроводами.

За даними, станція отримує сировину від ЛПДЗ «Мовне» та спрямовує її у бік Альметьевська, ПНПС «Шкапово» та НПС «Азнакаєво». Резервуарний парк містить 10 резервуарів загальною місткістю 160 тис. куб. м. Зазначений у базі річний обсяг транспортування - 90 млн тонн. Станція пов'язана з чотирма нафтопроводами, у тому числі Усть-Балик – Курган – Уфа – Альметьевськ та Субханкулово – Шкапово».

Фото: Astra Імовірні пошкодження у Росії

У Ставропольському краї вибухи лунали імовірно на Невинномиській ГРЕС, яка живить АТ «Невинномиський Азот», виробника компонентів для вибухівки.

Судячи з відео з камер спостереження, яке з'явилося на моніторингових каналах, вибухи були на ПГУ-410 — парогазовій установці електричною потужністю 410 МВт, окремому енергоблоці Невинномиської ГРЕС у Ставропольському краї.

Всього повідомлялося про більш ніж 30 вибухів та активну роботу ППО.

Невинномиська ГРЕС — велика газова теплова електростанція федерального значення, знаходиться у місті Невинномиську Ставропольського краю. Входить до складу ПАТ «ЕЛ5-Енерго». Електроенергія надходить в об'єднану енергосистему Північного Кавказу та півдня Росії. Вона є ключовим об'єктом енергетичної інфраструктури Північного Кавказу.

Невинномиська ДРЕС знаходиться буквально через дорогу від великого хімпідприємства — АТ «Невинномиський Азот», що входить до групи «ЄвроХім». Це один із найбільших споживачів електроенергії станції, який постачає компоненти вибухівки для російського ВПК.

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