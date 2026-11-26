Пошкоджено шість багатоповерхівок і 35 приватних будинків.

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Всього за минулу добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Дві людини вбитіу Слов'янську та одна у Билбасівці.

Ще 18 людей отримали поранення: у Слов'янську – 12 і по троє у Билбасівці та Ясногірці.

Подробиці обстрілів

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У Краматорському районі внаслідок російських ударів загинули троє людей, ще 18 дістали поранення.

У Слов’янську внаслідок ударів двома КАБ-500 та безпілотником “Гербера” загинули двоє людей, ще 12 поранені. У Билбасівці внаслідок атаки двох безпілотників загинула одна людина, троє дістали поранення.

Загалом у громаді пошкоджено п’ять багатоповерхівок, 35 приватних будинків і три автомобілі, знищено поштове відділення та торговельний павільйон.

У Ясногірці Краматорської громади внаслідок удару FPV-дроном поранені троє людей.

В Андріївській громаді внаслідок ударів КАБ-250 та FPV-дроном пошкоджено багатоквартирний будинок, два гаражі та три господарські споруди, знищено автомобіль. У Михайлівці Олександрівської громади пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Всього від початку вторгнення росіяни у регіоні є 4495 загиблих і 11051 поранений. Це цифри без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Фото: Донецька ОВА Наслідки обстрілів росіянами Донецької області