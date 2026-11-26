Попередній антирекорд для окупантів зафіксували в жовтні 2026 року: мінус 54 400 військових

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За 25 днів листопада російська армія втратила 55 629 військовослужбовців – це найбільші місячні втрати від початку повномасштабної війни.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

До кінця місяця залишилося ще п’ять днів. Попередній антирекорд для ворога зафіксували в жовтні 2026 року: тоді, за даними Генштабу, росіяни втратили 54 400 військових.

Листопадова цифра вже перевищила цей показник, а остаточні підсумки місяця будуть вищими. У середньому російська армія втрачає понад 2 200 військових на добу – близько 93 осіб щогодини.

У Генштабі пов’язують ці втрати з роботою українських підрозділів на всіх напрямках: вони зривають штурми та знищують особовий склад і техніку противника.