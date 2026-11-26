За даними української розвідки, Північна Корея вважає такі заяви несумісними з характером союзницьких домовленостей із Росією.

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Північна Корея тимчасово обмежила військову підтримку Росії після того, як заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив про готовність Москви сприяти деескалації між Сеулом і Пхеньяном.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними ГУР, Північна Корея вважає такі заяви несумісними з характером союзницьких домовленостей із Росією. Наприкінці жовтня глава МЗС КНДР Чхве Сон Хі зажадала від Москви пояснити її політику щодо Південної Кореї. Рішення призупинити військову підтримку, як стверджує українська розвідка, особисто ухвалив Кім Чен Ин.

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Обмеження стосуються використання російськими військово-транспортними літаками повітряного простору КНДР, а також постачання ракет KN-23 і нової партії артилерійських боєприпасів.

КНДР не погоджується збільшити кількість своїх військових у Росії

Пхеньян також поки не погоджується на російський запит збільшити чисельність північнокорейського угруповання в Росії з 8,5 тисячі до 50 тисяч військових. Водночас північнокорейські підрозділи залишаються залученими до війни.

Бійці 11-го корпусу спеціальних операцій служать у Курській області у другому ешелоні російського угруповання "Курськ". А з середини літа у Воронезькій області діє ракетний підрозділ КНДР, який російські військові використовують для ударів по Україні. Він входить до складу 112-ї ракетної бригади 1-ї танкової армії Московського військового округу.

ГУР пов’язує гальмування співпраці не лише з дипломатичною суперечкою. За оцінкою розвідки, взаємодію ускладнюють проблеми сумісності військ, мовний бар’єр, брак перекладачів і неналежна логістична підтримка з боку КНДР.

Також українська розвідка повідомляє про зневажливе ставлення російського командування до північнокорейських військових.

Ще одним чинником стали втрати контингенту КНДР у боях із Силами оборони України на Курщині. За оцінками ГУР, вони становлять 7 058 військовослужбовців: 2 251 загиблий і решта поранені.