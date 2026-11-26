Генеральний прокурор Ізраїлю отримав від суддівського корпусу повідомлення про те, що корупційні справи проти прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу мають невеликі шанси завершитися вироком.

Як пише BBC, служителі Феміди вдалися до незвичного кроку, переконуючи генпрокурора закрити провадження та зняти обвинувачення проти політика.

Одна зі справ, яка стосується надання урядових преференцій з боку Нетаньягу в обмін на позитивне висвітлення у ЗМІ, практично розвалилась у суді. Дві інших також не є великою загрозою для очільника уряду, адже легко можуть закінчитися позасудовою угодою.

Сам Нетаньягу закликав суддів негайно завершити процес проти нього і "припинити страждання, які тривали 10 років". Прем'єр упродовж всього цього часу вперто заперечував свою провину і називав звинувачення у корупції "полюванням на відьом з боку опонентів".