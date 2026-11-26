Майже третина переправ на невеликих човнах за перші чотири місяці цього року нібито стосувалися човнів або двигунів від “MaReBoote” – невеликої фірми у західній Німеччині.

Європейська влада підозрює німецького торговця човнами у тому, що він є ключовим постачальником для контрабандистів мігрантів, які діють у Ла-Манші.

Про це повідомляє BBC.

Згідно з документами, з якими ознайомилося видання, майже третина переправ на невеликих човнах за перші чотири місяці цього року нібито стосувалися човнів або двигунів від “MaReBoote” – невеликої фірми у західній Німеччині.

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Директор компанії Марвін Ройтер оскаржує екстрадицію до Франції, де йому можуть загрожувати звинувачення у контрабанді, злочинній змові та ненавмисному вбивстві. Є підозра, що його обладнання пов’язане з двома нещасними випадками, внаслідок яких загинули четверо чоловіків.

BBC разом із німецькими мовниками WDR та NDR, газетою Süddeutsche Zeitung (SZ) та французькою газетою Le Monde отримала та переглянула сотні поліцейських, судових та податкових документів щодо цієї справи. Слідчі вважають, що вони виявили чіткі, стійкі зв'язки між Ройтером та мережами контрабанди.

Докази були зібрані, зокрема, завдяки зізнанням ймовірних спільників та таємним записам з тюремних камер ймовірного ватажка банди.

Згідно з даними французьких розслідувань, за трохи більше ніж два роки (до травня включно) до англійського узбережжя дісталися щонайменше 82 човни, що належали фірмі Ройтера. Також існують зроблені п’ять років тому фотографії, на яких на човнах, переповнених мігрантами, видно логотип “MaReBoote”.

У 2021 році Ройтер повідомив виданням The Sun і The Guardian, що відчуває “тривогу” через те, що його плавзасоби опинилися в руках контрабандистів.

Французький прокурор Самюель Фініельц відмовився коментувати подробиці розслідування, проте підтвердив, що стосовно керівника німецької компанії наразі діє європейський ордер на арешт. Цей ордер було видано в травні цього року. Він стосується ймовірних правопорушень, що датуються груднем 2024 року.

З матеріалів справи випливає, що німецька поліція отримала від британських органів інформацію, згідно з якою 29% випадків перетину кордону, зафіксованих цього року (станом на кінець квітня), були здійснені з використанням човнів та/або двигунів, пов’язаних із компанією “MaReBoote”.

У Франції в межах цього розслідування висунуто звинувачення ще п’ятьом чоловікам: громадянину Ірану, трьом громадянам Іраку та громадянину Сирії. В одному з двох випадків із летальним наслідком, до яких, як припускають, причетне обладнання компанії Ройтера, одним із загиблих також був сирієць.

Наприкінці минулого року в Німеччині було запровадили пряму заборону на сприяння контрабанді до Великої Британії – після того, як розслідування BBC виявило, що країна слугувала перевалочним пунктом для злочинних угруповань. До того моменту деякі німецькі закони, спрямовані на боротьбу з контрабандою, перестали діяти стосовно Великої Британії через Brexit.