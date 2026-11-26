Росія завершує підготовку до нового масованого удару. За даними розвідки, мішенями знову будуть енергетика, логістика та об'єкти життєзабезпечення у містах і громадах.

Про це після селекторної наради повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram. Він сказав, що росіяни продовжують атакувати підстанції, повітряні енерголінії і всі мережі постачання електроенергії.

Найскладнішою є ситуація в Дніпрі та Дніпровському районі і Павлограді.

«Була окрема доповідь Головнокомандувача ЗСУ щодо ситуації на фронті, і передусім в Костянтинівці на Донеччині та навколо міста. Спеціальні завдання для наших військ, які обороняють цей напрямок, визначені та мають бути повністю реалізовані. Готуємо й нові санкційні рішення проти російських підприємств та осіб, які задіяні у виробництві їхньої балістики. Будемо синхронізувати кроки з партнерами», – сказав Володимир Зеленський.