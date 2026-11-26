Російська армія вранці 26 листопада вдарила по будівлі одного з закладів вищої освіти в Київському районі Харкова. Є дані про загибель 86-річної жінки та поранення восьми людей. Ще в двох – гостра реакція на стрес. За інформацією міністра освіти Андрія Бутенка, під ударом був головний корпус Національного аерокосмічного університету. Постраждали четверо працівників. Загиблих в університеті немає.

Росіяни атакують місто з самого ранку, повідомляли в Telegram голова ОВА Олег Синєгубов і мер міста Ігор Терехов.

Від 5-ї ранку росіяни обстрілювали Новобаварівський, Холодногірський, Київський, Слобідський і Салтівський райони.

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«Внаслідок ворожого удару в Київському районі загорівся приватний будинок. Уточнюємо інформацію щодо постраждалих», – повідомив Синєгубов.

За інформацією Терехова, у цьому районі є жертва. Згодом Синєгубов уточнив, що жертвою є жінка 86 років, також поранено жінок 53 і 69, 74 років, двох 75-річних чоловіків і чоловіка 51 року.

«Жінки 53 і 66 років отримали опіки, їм надають медичну допомогу. 18-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес. Ще двоє людей постраждали в Київському районі. Отримали поранення чоловіки 75 і 52 років. Їм надають усю необхідну медичну допомогу.», – сказав Синєгубов.

Ще двох людей ворог вбив сьогодні вранці ударом по багатоповерхівці в Новобаварському районі. Це подружжя: жінка 37 років та 38-річний чоловік.