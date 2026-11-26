Бойовий лазерний комплекс «Блиск» компанії Carmine Sky вперше збив реактивний безпілотник типу «Герань». Про це повідомив радник президента України Сергій Бекрестенов.

Як пояснив Бекрестенов, принцип роботи такого комплексу полягає в утриманні лазерного випромінювання на певній ділянці безпілотника. Внаслідок нагрівання його внутрішні компоненти мають вийти з ладу. Потужність установки визначає дальність ураження та час, протягом якого необхідно утримувати лазерну пляму на цілі.

Розробку лазерних систем протиповітряної оборони в Україні ведуть у межах державної програми «Приватне ППО» за підтримки кластера оборонних технологій Brave1. Наразі над такими технологіями працюють кілька українських компаній. За словами «Флеша», розробка лазерних технологій для ППО є складним і фінансово затратним напрямом

«Поки що зарано говорити про серійне виробництво лазера. Тривають випробування, під час яких лазери захищають критичні об’єкти інфраструктури», — зазначив Бекрестенов.

Нагадаємо, на початку листопада 2026 року лазерні установки «Блиск» розгорнули у Києві для захисту від російських безпілотників.