У Львівській області внаслідок наїзду автомобіля загинули дві жінки, повідомили в обласній прокуратурі.
За попередньою інформацією, ДТП сталася вчора близько 19:00 поблизу села Острів Шептицького району.
Встановлено, що 38-річна водійка разом із 27-річною пасажиркою рухалися у напрямку вказаного населеного пункту.
У цей час назустріч їм їхав мікроавтобус під керуванням 46-річного чоловіка. Під час зустрічного роз’їзду водій мікроавтобуса зачепив легковик.
Після зіткнення водійка “Volkswagen Touareg” зупинила автомобіль та увімкнула аварійну світлову сигналізацію. Обидві жінки вийшли з транспортного засобу.
У момент, коли вони перебували біля задньої частини автомобіля, на них наїхала 18-річна водійка автомобіля “Seat Ibiza”, яка рухалася у попутному з “Volkswagen Touareg” напрямку.
Внаслідок ДТП 27-річна жінка загинула на місці події, а 38-річна померла у кареті швидкої медичної допомоги.
Наразі правоохоронці розглядають питання про оголошення водійці підозри.