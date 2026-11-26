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У Львівській області внаслідок наїзду автомобіля загинули дві жінки, повідомили в обласній прокуратурі.

За попередньою інформацією, ДТП сталася вчора близько 19:00 поблизу села Острів Шептицького району.

Встановлено, що 38-річна водійка разом із 27-річною пасажиркою рухалися у напрямку вказаного населеного пункту.

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У цей час назустріч їм їхав мікроавтобус під керуванням 46-річного чоловіка. Під час зустрічного роз’їзду водій мікроавтобуса зачепив легковик.

Після зіткнення водійка “Volkswagen Touareg” зупинила автомобіль та увімкнула аварійну світлову сигналізацію. Обидві жінки вийшли з транспортного засобу.

У момент, коли вони перебували біля задньої частини автомобіля, на них наїхала 18-річна водійка автомобіля “Seat Ibiza”, яка рухалася у попутному з “Volkswagen Touareg” напрямку.

Внаслідок ДТП 27-річна жінка загинула на місці події, а 38-річна померла у кареті швидкої медичної допомоги.

Наразі правоохоронці розглядають питання про оголошення водійці підозри.