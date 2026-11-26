У Києві шахраї під виглядом працівників СБУ ошукали жінку на 50 000$ та 10 000 євро, взявши у неї гроші начебто на перевірку.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

«За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва чоловікові повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах», – розповіли там.

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Встановили, що жертвою шахраїв 57-річна стала киянка, якій зателефонували невідомі та, представившись працівниками Служби безпеки України, повідомили про розслідування щодо неї. Жінку попросили написати пояснення, а разом з ними передати начебто працівникові СБУ усі заощадження, які мають перевірити. При цьому шахраї запевнили потерпілу, що після перевірки гроші їй повернуть того ж дня.

За грошима до жінки приїхав 26-річний чоловік, який підробляє доставкою суші. Він назвав кодові цифри й взяв пакет з грошима, в якому було 50 000$ та 10 000 євро. Це були заощадження жінки та гроші від продажу нерухомості.

Фото: Київська міська прокуратура Вилучені гроші

Надалі чоловік перерахував частину грошей на криптогаманець, частину – на рахунок у банку. Загальна сума завданих жінці збитків становить понад 2,7 млн гривень.

Дії чоловіка кваліфікували за ч. 5 ст. 190 КК України.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокурор оскаржить це рішення.

Перевіряється причетність чоловіка до аналогічних шахрайств, Встановлюються інші особи, причетні до злочинної схеми.