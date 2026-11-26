На території ринку після удару загорілись складські приміщення.

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Горів ринок у Лозовій після удару

Увечері 25 листопада російський реактивний безпілотник влучив на території місцевого ринку в Лозовій на Харківщині. Пожежа охопила дві складські будівлі загальною площею 600 квадратних метрів.

Про це повідомили в ДСНС.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Рятувальники працюють на місці, попри загрозу повторних ударів.

Фото: ДСНС Харківської області

Фото: ДСНС Харківської області