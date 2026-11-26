Увечері 25 листопада російський реактивний безпілотник влучив на території місцевого ринку в Лозовій на Харківщині. Пожежа охопила дві складські будівлі загальною площею 600 квадратних метрів.
Про це повідомили в ДСНС.
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Рятувальники працюють на місці, попри загрозу повторних ударів.
- Протягом минулої доби російські війська обстріляли Харків і ще 13 населених пунктів області. Загинули четверо людей: двоє в Харкові та двоє на дорозі поблизу села Довжик. Ще шестеро людей постраждали, зокрема троє в обласному центрі та двоє в Златополі.
- Росіяни атакували область ракетами, керованими авіабомбами та безпілотниками. У Харкові пошкоджені навчальний заклад, багатоквартирні будинки, автозаправки й спортивний комплекс. Руйнувань зазнали також житлові будинки, автомобілі, складські будівлі та інші об’єкти цивільної інфраструктури в районах області.