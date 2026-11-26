Це буде вітропарк потужністю 200 мегаватів.

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Велика Британія збільшить інвестиції у відновлення енергетичної системи України, профінансувавши проєкт вітропарку, який зможе забезпечувати електроенергією 300 тисяч українських домогосподарств.

Як пише The Guardian, міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд заявив, що країна інвестує 9,5 млн фунтів стерлінгів у будівництво вітропарку потужністю 200 мегаватів. Його розташування не розголошують. Проєкт має зміцнити енергетичні резерви України.

В Україні підрахували, що внаслідок російських ударів було знищено або пошкоджено понад 80% довоєнних потужностей держави з виробництва електроенергії.

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Уряд Великої Британії запропонував понад 770 млн фунтів стерлінгів на відновлення української енергосистеми. Ця допомога охоплює екстрену підтримку та довгострокові інвестиції у відновлювану й атомну енергетику, щоб зменшити залежність країни від газу.

За оцінками, від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Україна встановила понад 3 ГВт потужностей відновлюваної енергетики. Це становить 20% від загальної встановленої потужності генерації країни. Близько третини цих потужностей припадає на вітроенергетику.

Мілібенд заявив, що кошти допоможуть забезпечити «значне збільшення виробництва електроенергії з відновлюваних джерел, зміцнити енергетичну незалежність України та підтримати її відновлення, водночас поглиблюючи економічне партнерство між нашими країнами».

Новий вітропарк, як очікується, побудує та експлуатуватиме компанія Elementum Energy, зареєстрована у Великій Британії. Її офіси розташовані в Лондоні, Києві та Одесі.