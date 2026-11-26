Тейлор був співавтором хітів епохи “нової хвилі” 1980-х років, як-от “Girls on Film”, “Hungry Like The Wolf” і “Rio”.

Гітарист англійського гурту “Duran Duran” Енді Тейлор помер після тривалої з раком простати на 65 році життя.

Про це пише DW з посиланням на родину музиканта.

Тейлор був співавтором хітів епохи “нової хвилі” 1980-х років, як-от “Girls on Film”, “Hungry Like The Wolf” і “Rio”.

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Новаторські музичні відео гурту сприяли його ранньому успіху, зокрема завдяки ротації на телеканалі MTV.

“З того моменту, як він приїхав до Бірмінгема з північного сходу – з гітарою та непохитною вірою в те, ким ми можемо стати, – він привніс у нашу музику незгасний вогонь і впевнену зухвалість”, – йдеться в заяві гурту.

“Його гра стала рушійною силою пісень, завдяки яким ми здобули популярність у всьому світі. А його стримане почуття гумору – у поєднанні з дивовижно тверезим, позбавленим сентиментальності поглядом на життя – допомагало нам зберігати зв’язок із реальністю та надавало гурту особливої гостроти протягом усіх тих надзвичайних років, що настали згодом”, – додають колеги Тейлора.

“Duran Duran” здобули безліч нагород, зокрема дві премії “Греммі”, шість платинових платівок, дві премії Айвора Новелло та нагороду MTV Video Visionary Award.

У 1986 році Тейлор залишив гурт, щоб зайнятися іншими проєктами.

Гурт мав возз’єднатися, коли їх включили до Зали слави рок-н-ролу у 2022 році. Однак Тейлор не зміг бути присутнім. Він розповів, що протягом кількох років боровся з метастатичним раком простати 4 стадії.