До 27 листопада пасажири столичного метрополітену можуть почути фрагмент першої опери українського композитора Дмитра Бортнянського «Креонт» у студійному записі під орудою диригента Германа Макаренка (головні партії виконали Сергій Бортник та Ольга Фомічова). Проєкт присвятили 250-річчю світової прем’єри твору, яка відбулася 26 листопада 1776 року у Венеції.
Як повідомила Київська міська державна адміністрація, аудіозапис лунатиме у вечірні години на ескалаторах 16 станцій підземки:
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«Арсенальна
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«Вокзальна»;
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«Звіринецька»;
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«Золоті ворота»;
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«Кловська»;
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«Лук’янівська»;
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«Майдан Незалежності»;
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«Палац спорту»;
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«Печерська»;
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«Площа Українських Героїв»;
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«Політехнічний інститут»;
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«Сирець»;
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«Театральна»;
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«Університет»;
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«Хрещатик»;
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«Шулявська».
Про «Креонт» Бортнянського:
- перша опера видатного українського композитора доби класицизму, уродженця Глухова Дмитра Бортнянського; він написав її у 25-річному віці під час навчання в Італії на лібрето Марко Кольтелліні за мотивами трагедії Софокла «Антігона»
- прем’єра відбулася 26 листопада 1776 року у венеційському театрі «Сан-Бенедетто»: опера йшла впродовж усього сезону 1776-1777 років і мала неабиякий успіх, однак згодом її рукопис зник;
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протягом майже 250 років твір вважали втраченим, доки на нотну партитуру в архівах португальської королівської бібліотеки Ажуда в Лісабоні не натрапила професорка Львівської національної музичної академії Ольга Шуміліна;
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відтоді в Україні з’явилося вже два варіанти виконання та постановок «Креонта»;
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перший: інтерпретація диригента Германа Макаренка в межах проєкту «Повернення світу першої опери Бортнянського "Креонт"», орієнтована на сучасного слухача;
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другий: історично поінформована реконструкція від Open Opera Ukraine; команда представила концертну версію в Національній філармонії України під орудою австрійського експерта з давньої музики Йорґа Цвікера, відтворивши звучання так, як його чув сам Бортнянський.