Аудіозапис транслюватимуть на ескалаторах 16 станцій до 27 листопада з нагоди 250-річчя прем’єри твору.

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До 27 листопада пасажири столичного метрополітену можуть почути фрагмент першої опери українського композитора Дмитра Бортнянського «Креонт» у студійному записі під орудою диригента Германа Макаренка (головні партії виконали Сергій Бортник та Ольга Фомічова). Проєкт присвятили 250-річчю світової прем’єри твору, яка відбулася 26 листопада 1776 року у Венеції.

Як повідомила Київська міська державна адміністрація, аудіозапис лунатиме у вечірні години на ескалаторах 16 станцій підземки:

«Арсенальна

Реклама «Вокзальна»;

«Звіринецька»;

«Золоті ворота»;

«Кловська»;

«Лук’янівська»;

«Майдан Незалежності»;

«Палац спорту»;

«Печерська»;

Реклама «Площа Українських Героїв»;

«Політехнічний інститут»;

«Сирець»;

«Театральна»;

«Університет»;

«Хрещатик»;

«Шулявська».

Про «Креонт» Бортнянського:

перша опера видатного українського композитора доби класицизму, уродженця Глухова Дмитра Бортнянського; він написав її у 25-річному віці під час навчання в Італії на лібрето Марко Кольтелліні за мотивами трагедії Софокла «Антігона»

прем’єра відбулася 26 листопада 1776 року у венеційському театрі «Сан-Бенедетто»: опера йшла впродовж усього сезону 1776-1777 років і мала неабиякий успіх, однак згодом її рукопис зник;