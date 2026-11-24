Міністерство культури України затвердило нові критерії критичності для підприємств у цій галузі. Відповідний наказ від 23 листопада опубліковано на сайті міністерства.

Документ містить два додатки: критерії, за якими визначають підприємства, установи і організації, що мають важливе значення для національної економіки в сфері культурі та в інформаційній сфері. Підприємство можуть визнати критично важливим, якщо воно відповідає бодай одному критерію.

Наказ покладає зобов'язання на Державне агентство України з питань кіно забезпечити утворення комісії з визначення підприємств, установ і організацій критично важливими для національної економіки в сфері кінематографії.

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Критерії критичності для сфери культури діляться на категорії. Перша – це державні некомерційні товариства (державні підприємства), установи і організації, які відповідають одній з умов:

мають статус національного і провадять діяльність у сфері культури

формують і зберігають державну частину Музейного фонду та включені до Переліку музеїв та заповідників, у яких зберігають музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду або Переліку музеїв, що перебувають у віданні підприємств, де зберігають музейні колекції і предмети, що є державною власністю

провадять діяльність у сфері освіти або науки, або культури, або установи, які надають грантову чи іншу підтримку за рахунок державних коштів, або забезпечують діяльність державних художніх колективів, та беруть участь у реалізації основних завдань, функцій та політик Мінкульту і належать до сфери управління Мінкульту.

Друга – товариства (підприємства), установи та організації, які відповідають одній з умов:

працюють у сфері кінематографії і упродовж попереднього календарного року провели не менше 500 кінопоказів у не менш ніж 10 областях України, з яких принаймні 20 % становили некомерційні покази для військових, ветеранів, ВПО та інших категорій

здійснюють виробництво національного фільму коштом державного бюджету і є переможцем мистецького конкурсу та мають підписаний договір

розробляють і створюють інноваційну продукцію для сфери кіно, унікальних яких підтверджена документально і які впродовж року брали участь у профільних виставках

провадять діяльність за конкретними КВЕД і виробляють субтитри для осіб з порушеннями слуху або аудіоописів для перегляду глядачами з порушеннями зору і слуху для не менш ніж 30 повнометражних фільмів.

Третя – для тих, хто працює для створення, обробки, дистрибуції і показу відеоконтенту. Вони мають бути внесені в Держреєстр, працювати не менше трьох років і виконати одну з умов:

мати не менше одного повного метру або чотирьох коротких

розповсюдити не менше шести національних повнометражних фільмів в Україні (не менш як у десяти областях) або за кордоном

провести не менше чотирьох закордонних культурно-мистецьких заходів з демонстрацією національних фільмів англомовною звуковою доріжкою або титрами мови країни проведення заходу, спрямованими на популяризацію України

Четверта – для тих, хто працює в сфері книговидавництва і впродовж року реалізував не менше двох проєктів, спрямованих на створення книг (крім навчальних) як національного креативного продукту, їх репрезентацію, промоцію і збут.

П'яте – для тих, хто не менше двох років реалізовує основі завдання Мінкульту за погодженням з Координаційним центром з організації бронювання.

Для інформаційної сфери:

Підприємства, установи, організації, яким надано статус національного відповідно до законодавства, а також суб’єкти у сфері аудіовізуальних медіасервісів іномовлення, визначені Законом України «Про систему іномовлення України», та сфері суспільних аудіовізуальних медіасервісів, визначені Законом «Про суспільні медіа України».

Підприємства, що забезпечують щомісяця виробництво патріотичних та суспільно важливих аудіовізуальних творів для телеканалів та/або їх трансляцію в телемарафоні:

суб’єкти у сфері лінійних аудіовізуальних медіа, які забезпечують виробництво програмного наповнення та/або трансляцію марафону

підприємства, які на постійній основі забезпечують виробництво не менше 10 годин на місяць аудіовізуального контенту для марафону сукупною вартістю на суму не менше 1 000 000 грн

підприємства, які на постійній основі надають послуги з оренди техніки, творчі, інформаційні редакційні, спеціалізовані чи технічні послуги, безпосередньо пов’язані з виробництвом та/або трансляцією марафону на суму не менше 1 000 000 грн на місяць.

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Підприємства, установи та організації, що забезпечують виготовлення офіційних друкованих видань Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів, центральних органів виконавчої влади, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, що видаються з метою офіційного опублікування нормативно-правових актів, рішень цих органів та інформації, які підлягають обов’язковому оприлюдненню в установленому порядку.

Провайдери аудіовізуальних сервісів, що здійснюють діяльність на підставі реєстрації суб’єкта у сфері медіа, надають аудіовізуальні медіасервіси, до складу яких входить не менше 100 телеканалів вітчизняного виробництва та середньомісячний розмір чистого доходу яких за даними останньої фінансової звітності становить не менше 500 тис. грн, що підтверджується звітом про фінансові результати або здійснюють свою діяльність на території областей, включених до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих, крім територій активних бойових дій та тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України, для яких не визначені дати завершення бойових дій та завершення тимчасової окупації.

Підприємства, установи, організації, що визначені переможцями мистецьких конкурсів та забезпечують виготовлення проєктів та творів у рамках реалізації ініціативи Президента України із створення українського культурного продукту, визначені переможцями мистецьких конкурсів відповідно до постанови Кабінету Міністрів, а також державне некомерційне товариство, що належить до сфери управління Мінкульту, та забезпечує підготовку та проведення заходів зазначеної ініціативи.

Суб’єкти у сфері друкованих медіа, залучені відповідно до наказуМінкульту до проведення інформаційних кампаній на території областей, включених до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Росією, крім територій активних бойових дій та тимчасово окупованих, для яких не визначені дати завершення бойових дій та завершення тимчасової окупації відповідно, за умови, що наклад друкованих медіа становить не менше ніж 1 тис. примірників.

Підприємства, установи та організації, внесені як виготовлювачі видавничої продукції до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції, та забезпечили виготовлення не менше 100 тис. примірників шкільних підручників або 2 тис. примірників шкільних підручників шрифтом Брайля у попередньому календарному році на замовлення видавців, що видають ці підручники за рахунок коштів державного бюджету, або надають послуги зі зберігання не менше 2 млн примірників у резервному фонді підручників та посібників.