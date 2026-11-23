Пожежа після атаки окупантів повністю знищила одне з дерев’яних вікон, ще кілька – пошкодила.

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У Львові відновили вікно дзвіниці Бернардинського монастиря, знищене російською атакою.

Про це повідомили в Офісі охорони культурної спадщини.

Після російської атаки 24 березня 2026 року на дзвіниці Бернардинського монастиря виникла пожежа. Вогонь повністю знищив одне з дерев’яних вікон, ще кілька – пошкодив.

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Зараз віконне заповнення дзвіниці вже відновили.

“Для виготовлення нового вікна майстри використали три аналогічні конструкції, які раніше встановили на дзвіниці. За їхнім зразком відтворили втрачене вікно, зберігши його пропорції, зовнішній вигляд і конструктивні особливості”, – йдеться у пресрелізі.

Також відремонтували інші пошкоджені вікна. Майстри відновили дерев’яні рами та віконниці, замінили пошкоджені склопакети й повернули конструкції на їхні місця.

Фото: Офіс охорони культурної спадщини У Львові відновили вікно дзвіниці Бернардинського монастиря, знищене російською атакою

Паралельно триває робота над відновленням чотирьох вітражних композицій верхнього ярусу храму. Їх уже демонтували для реставрації. Натомість у віконних прорізах встановлюють тимчасове захисне засклення з багатошарового скла – триплексу.

Уточнюється, що відновлення вікон є одним із перших завершених етапів робіт на дзвіниці. Попереду – реставрація пошкоджених фасадів і даху.