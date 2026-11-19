Англомовну аудіоверсію книжки письменника та військовослужбовця Артема Чапая «Не народжені для війни» номінували на американську премію SOVAS (Society of Voice Arts and Sciences). Про це повідомив письменник на своїй фейсбук-сторінці.

Англійською книжка вийшла під назвою Ordinary People Don’t Carry Machine Guns: Thoughts on War («Звичайні люди не носять кулеметів: роздуми про війну»). Її аудіоверсію у квітні 2025 року випустила компанія Tantor Media. Книжку озвучив американський актор Даніель Геннінг.

«Це та сама нагорода, яку рік тому виграв англійський переклад моєї книги The Ukraine. Дякую чудовому Даніелю Геннінгу за талант, професіоналізм і, власне, за хорошу новину», — написав Чапай.

Артем Чапай — письменник, перекладач, член Українського ПЕН. Він є автором тревелогів, книжки воєнних репортажів, романів «Червона зона» і «Понаїхали», а також книжки «Тато в декреті». Із лютого 2022 року Чапай служить у Збройних силах України.

Нон-фікшн «Не народжені для війни» про те, як було прийнято рішення приєднатись до лав ЗСУ, письменник закінчив в 2023-му під час однієї з ротацій. Відтоді вона перекладена французькою, англійською, італійською, нідерландською та іншими мовами. Цьогоріч вийшла художня книга «Т-Щастя», яка також вже перекладається за кордоном.

SOVAS — американська організація, що відзначає акторів озвучення, дикторів та інших фахівців, які працюють із голосом. Її премію Voice Arts Awards присуджують у різних категоріях, зокрема за озвучення художніх і документальних аудіокнижок.