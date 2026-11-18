19 та 20 листопада «Дикий театр» покаже прем’єру пластичної вистави «Делікатний режим». Показ пройде на київській «Сцені 6», повідомляє на пресслужба театру.

Влітку 2026 року театр провів опитування й зібрав 77 відвертих історій глядачів. До них драматургиня Тала Березова (Наталя Сиваненко) додала інтерв’ю з ветеранами війни про реабілітацію після поранень і відновлення інтимного життя, і на основі цього матеріалу створила п’єсу.

Окрему увагу вона приділяє жіночому досвіду: як складно буває для жінки дозволити собі власні бажання і перестати бути «зручною» навіть у ліжку.

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Події п’єси розгортаються ввечері у звичайній пральні: чужа білизна видає таємниці власників, а герої зізнаються у прихованих фантазіях, закохуються, лякаються власних бажань і намагаються вписатися в уявлення про «нормальність». Замість класичного сценічного сюжету глядачам пропонують розмову про увагу до власних почуттів і щирість із партнерами.

Режисер Юра Катинський долучився до проєкту ще під час написання тексту. За його задумом, 13 персонажів утілюють семеро акторів, які постійно змінюють амплуа, щоб окремі біографії складалися у спільний для всіх досвід. Раніше Катинський працював із чутливими темами в кіно: зняв короткометражні стрічки «Запаморочення» та «Післясмак». Візуальне рішення вистави створив художник Юрій Ларіонов.

Прем’єрні покази стартують о 18:30, на виставу пускатимуть лише повнолітніх глядачів (18+). Паралельно театр разом із Фондом Олени Пінчук організовує серію тематичних відео, лекції та воркшопи. Також під час одного з показів усі охочі зможуть швидко й анонімно перевіритися на ВІЛ.

Фото: «Дикий театр» вистава «Делікатний режим»

Про «Дикий театр»:

незалежний український театр, заснований 2016 року в Києві;

створює гостросоціальні, провокативні та відверті вистави за творами сучасних драматургів та власними проєктами, часто зачіпає табуйовані теми;

не має стаціонарної сцени та грає на різних майданчиках Києва (зокрема на «Сцені 6», у Центрі Курбаса, Малій опері), у нетеатральних просторах і в турах;