Заплановано покази стрічок, що розповідають про вплив війни на різні аспекти життя.

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На Міжнародному фестивалі документального кіно VERZIÓ (Будапешт, Угорщина) представлять спеціальну програму «Українська панорама». Про це повідомляє Український інститут, який є одним із партнерів події, на своїй сторінці у Facebook.

Цьогорічна програма об’єднує стрічки, що розповідають про особисті та суспільні наслідки російсько-української війни — від повсякдення на передовій до життя далеко від бойових дій.

До програми увійшли такі фільми:

«Сліди» (режисерок Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк; продюсерок Ольги Брегман і Наталії Лібет);

«Смерть під час виробництва» (польського режисера Пйотр Павлус; продюсер – Руояо Джейн Яо);

«Мир для Ніни» (режисерки Жанна Довгич; продюсерів Деа Джиновці, Жанни Довгич, Люби Кнорозок);

Останній Прометей Донбасу (режисера Антона Штуки; продюсерів Антона Штуки і Сашка Чубка);

«Де все зникає» (режисера Олександра Ткаченка; продюсера Іллі Гладштейна);

«Машина часу Майдан» (режисерів Романа Любого і Володимира Тихого; продюсера Андрія Котляра);

«Простий солдат» (режисерів Артема Рижикова та Хуана Камило Круса; продюсери – Джеймс Пакер, Бен Сільверман, Говард Овенс, Джон Батсек, Марсель Меттельзіфен, Ізабель Сан Варгас, Дрю Баклі, Каталіна Рамірес, Ендрю Коркін).

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У професійній програмі Verzió DocLab — воркшопі з розвитку документальних кінопроєктів — цього року бере участь проєкт «Вечірня школа» (режисеро Пилип Доценко, продюсери Надія Парфан та Діана Анікєєва).

Українські кінематографісти також долучаться до професійної програми фестивалю. Зокрема, режисерка Ольга Журба увійшла до складу журі Doc Future Competition, а Ольга Сидорушкіна — журі International Competition.

Verzio International Human Rights Documentary Film Festival — один із провідних міжнародних фестивалів документального кіно в Центральній Європі, заснований у 2004 році в Будапешті. Фестиваль поєднує міжнародну конкурсну програму з професійною платформою DocPro, що включає воркшопи, дискусії та міжнародний нетворкінг.

Цьогорічний фестиваль проходить з 16 по 25 листопада 2026 року.