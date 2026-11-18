До роботи над реставрацією та промо фільму серед міжнародної аудиторії долучились сінематека Болоньї та Фонд Мартіна Скорсезе.

17 листопада американський дистрибʼютор фільмів для домашнього перегляду The Criterion Collection випустив на своїй платформі відреставровану версію класики українського кіно «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова.

До роботи над реставрацією та релізу були залучені сінематека Боньї та Фонд Мартіна Скорсезе. Сам американський режисер також взяв участь у створенні промовідео про важливість Параджанова та його стрічки для кінематографу.

До виходу фільму на платформі Criterion опублікувала також супровідний матеріал авторства Кармен Ґрей. У статті наголошується:

«Літньої ночі 2026 року російський ракетний удар пошкодив кіностудію імені Довженка та спалив її величезну колекцію костюмів. У радянську епоху Сергій Параджанов порвав із соціалістичним реалізмом, 1965 року знявши для студії фільм «Тіні забутих предків». Виключно україномовний фільм, що було рідкістю в радянські часи, він дав імпульс київській інтелігенції, водночас накликавши на себе несхвалення режиму за нонконформізм. Понад півстоліття потому імперіалістична військова машина Володимира Путіна прагне знищити спадщину української культури, яку вона не може засвоїти».

Відреставровану версію продають у двох версіях, Blu-ray та 4K+Blu-ray за 32 та 40 доларів відповідно.