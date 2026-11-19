Романа Романишин та Андрій Лесів, творчий дует української студії «Аґрафка», провели екскурсію для відвідувачів їхньої виставки у Літературному музеї імені Петефі. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook фестиваль PesText, у межах якого відбувається подія.

Виставка «Широко розплющеними очима» включає добірку книжок та ілюстрацій, створених Лесівим і Романишин. Експозиція відкрилась 12 листопада і триватиме до 29-го. Вхід на виставку безкоштовний.

Фото: Facebook фестивалю PesText Відвідувачі виставки

Кураторка виставки – Флора Петьовська, артдиректорка видавництва Csirimojó.

Фото: Facebook фестивалю PesText

Львівський творчий дует «Аґрафка» створює книжки як для дорослих, так і для дітей; їхні роботи вийшли кількома десятками мов і здобули чимало міжнародних відзнак, серед них премію Bologna Ragazzi Award, Global Illustration Award та Плакету Братиславського бієнале ілюстрації, а їхні книжки потрапили до каталогу The White Ravens.