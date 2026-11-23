Перекладачка Ніколь Дзюб отримала премію імені П’єра-Франсуа Кайє 2026 року за французький переклад збірки Максима Кривцова. Про це повідомило французьке видавництво Éditions Bleu et Jaune.

Збірка вийшла під назвою Poèmes de la brèche.

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Ніколь Дзюб увійшла до фіналу премії з двома перекладами з української: збірки Кривцова та книжки Артема Чапая «The Ukraine».

«Мені було дуже приємно почути слова членів журі, які відзначили якість перекладу, а надто те, як легко читається збірка, що змогла зберегти свою свободу, таємничість і музичність. Ця відзнака мене глибоко зворушує, бо вона також є способом вшанувати поезію, а особливо талант Максима Кривцова, українського поета, чиє життя забрала війна. Від щирого серця сподіваюся, що ця премія спонукатиме тих, хто ще не знає його творчості, відкрити його вірші, читати їх і давати їм життя», — написала Ніколь Дзюб у фейсбуці.

Премію імені П’єра-Франсуа Кайє заснувала Французька спілка перекладачів (Société française des traducteurs, SFT) 1981 року. Нагорода — 3 000 євро. Нею відзначають переклади французькою художніх і нехудожніх книжок, які вийшли попереднього року.

Ніколь Дзюб — французька перекладачка українського походження. Вона перекладала твори Марії Матіос, Артема Чапая та Артура Дроня.

Максим Кривцов (позивний «Далі») — поет і військовий, учасник Революції гідності. Його дебютна збірка «Вірші з бійниці» вийшла 2023 року у видавництві «Наш Формат». Загинув 7 січня 2024 року.