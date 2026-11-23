Фільм воєнного кореспондента української служби Радіо Свобода Мар’яна Кушніра «Поверніть мені ім’я» здобув перемогу на конкурсі Асоціації міжнародних мовників (AIB). Про це повідомляє Радіо Свобода на своїй сторінці у Facebook.

Стрічка перемогла в номінації «Документальний фільм про внутрішні справи». Церемонія нагородження відбулася в Лондоні.

«Для мене велика честь вшанувати пам’ять людини, яка піклувалася про долі тих, кого шукають, і тих, кого втратили. Олексій Юков був, є і буде прикладом людяності для майбутніх поколінь. Сьогодні в Лондоні відзначили історію його життя і справи. І ця нагорода – не лише про роботу журналістів. Вона про пам’ять кожного зниклого, який має повернутися додому», – прокоментував Кушнір.

Фото: Facebook Марʼяна Кушніра Премія Асоціації міжнародних мовників

Один із героїв стрічки, відомий пошуковець тіл загиблих на війні, керівник Асоціації дослідників військово-історичної спадщини «Плацдарм» Олексій Юков, загинув у серпні цього року.

Над фільмом працювали редактор Дмитро Джулай, режисерка монтажу Вікторія Макарова, продюсер Влад Яцків, оператори Павло Холодов і Ганна Кудрявцева.