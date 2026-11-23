Письменник і воєнний документаліст Мирослав Лаюк став лауреатом Літературної премії імені Пітерсона 2026 року за книжку репортажів та есеїв «Списки», що вийшла у видавництві Ukraїner. Лауреата оголосили 22 листопада під час церемонії нагородження в Торонто (Канада). Про це повідомляє Читомо.

Як зазначає видання, це перший випадок за історію нагороди, коли перемогла книжка, написана українською мовою.

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Літературний фонд імені Пітерсона оголосив, що підтримає переклад книжки «Списки» англійською мовою та її якнайширше розповсюдження. У фонді пояснили, що журі визнало зміст «Списків» актуальним для читачів у всьому світі. Саме тому організація вирішила підтримати вихід англомовного перекладу та його міжнародне поширення.

Згідно з описом, книжка складається з репортажів та есеїв про втрати під час війни: домівок, найближчих людей, дитинства, частин тіла, зору, сну, памʼяті, того, що непоправне, але що має бути проговореним.

Загальний розмір головної нагороди становить 30 тисяч канадських доларів (950 тис. грн). Мирослав Лаюк отримає 25 тисяч канадських доларів (близько 790 тис. грн), ще 5 тисяч (близько 158 тис. грн) — видавництво Ukraїner.

Після церемонії у Торонто письменник вирушить до Монреаля, де візьме участь у Монреальському книжковому салоні, що відбудеться 25–29 листопада. 26 листопада Лаюк проведе автограф-сесію й представить книжки «Списки» й «Бахмут».

Усього до короткого списку Літературної премії Пітерсона 2026 року увійшли п’ять книжок у жанрі нонфікшн, написаних українською або англійською мовами. Серед фіналістів були:

Мирослав Лаюк — «Списки» (Ukraїner, Україна);

— «Списки» (Ukraїner, Україна); Олександр Михед і Павло Михед — «Живі. Зрозуміти українську літературу» (Видавництво Старого Лева, Україна);

— «Живі. Зрозуміти українську літературу» (Видавництво Старого Лева, Україна); Сергій Плохій — David and Goliath: Commentaries on the Russo-Ukrainian War («Давид і Голіаф. Коментарі до російсько-української війни»; Harvard Ukrainian Research Institute, США);

— David and Goliath: Commentaries on the Russo-Ukrainian War («Давид і Голіаф. Коментарі до російсько-української війни»; Harvard Ukrainian Research Institute, США); Антон Шеховцов (редактор) — Russia against Ukraine: Russian Political Mythology and the War on Ukrainian Identity («Росія проти України. Російська політична міфологія та війна проти української ідентичності»; ibidem Press, Німеччина);

(редактор) — Russia against Ukraine: Russian Political Mythology and the War on Ukrainian Identity («Росія проти України. Російська політична міфологія та війна проти української ідентичності»; ibidem Press, Німеччина); Філіп Славескі та Юрій Шаповал — Stalin’s Liquidation Game: The Unlikely Case of Oleksandr Shums’kyi, His Survival in Soviet Prison, and His Subsequent Arcane Assassination («Сталінська гра на ліквідацію. Неймовірна справа Олександра Шумського, його виживання в радянській в’язниці та подальше загадкове вбивство»; Harvard Ukrainian Research Institute, США).

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Кожен із фіналістів короткого списку також отримає по 5 тисяч канадських доларів (158 тис. грн).

Переможця обирало журі у складі Лізи Шимко, яка його очолює, Надії Герелюк, Джона Яворського, Александера Мотиля та Марка Р. Стеха.

Мирослав Лаюк — письменник, поет, воєнний документаліст, журналіст і викладач Національного університету «Києво-Могилянська академія». Автор поетичних книжок «Осоте!», «Метрофобія», романів «Баборня», «Залізна вода», а також документальних видань «Бахмут» і «Списки».

У 2025 році «Списки» увійшли до переліку найкращих українських книжок за версією Українського ПЕН. Згодом книжку відзначили премією «Книга року BBC-2025» у номінації есеїстики.

У 2026 році Мирослав Лаюк став лауреатом Літературної премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського, заснованої Польським інститутом у Києві.

Нагороду за книжковий переклад Літературного фонду імені Пітерсона надають що два роки, починаючи з 2021 року. Нагорода присуджується нещодавно опублікованим перекладам художніх та документальних літературних творів українською та з української. Заохочується подання насамперед книжок перекладених українською з англійської та французької, чи навпаки, з англійської чи французької на українську мов.

Літературний фонд імені Пітерсона— фонд для українців світу, що приймає на фінансування прозові твори та переклади та зосереджується на фінансуванні робіт, які потенційно будуть цікаві широкій авдиторії. Премія відзначає книжки, які сприяють кращому розумінню України чи українського народу та тематика яких актуальна для світової української спільноти.