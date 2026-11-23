Рішення пояснили підтримкою журі бієнале, яке ще навесні подало у відставку через незгода з участю в ній країн, чиї лідери звинувачені в злочинах проти людяності.

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“Олень оригамі” на бієнале у Венеції

Український павільйон відмовився від участі в конкурсі на новостворену премію «Леви глядацьких симпатій» (Visitors' Lions) 61-ї Венеційської бієнале.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на Instagram павільйону.

Команда павільйону України заявила, що рішення було прийнято в травні й залишається дійсним, а відкликання є солідарністю з журі бієнале та причинами їхнього вибору.

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«Ми не будемо брати участь у голосуванні за найкращу національну участь. Без журі конкурс не може бути легітимним. Ми підтримуємо журі та причини їхнього рішення, і сподіваємося, що Бієнале визнає цю колективну позицію», — йдеться у повідомленні.

Цьогоріч Україна представила проєкт «Гарантії безпеки». Павільйон порушує тему невиконаних гарантій безпеки, заради яких Україна віддала свій ядерний арсенал у 1996 році після підписання Будапештського меморандуму. Центральним об'єктом є скульптура Жанни Кадирової — «Оригамі Олень» та відеодокументація евакуації скульптури.

Міжнародне журі бієнале 23 квітня 2026 року заявило, що не розглядатиме павільйони країн, лідери яких Міжнародний кримінальний суд звинувачує у злочинах проти людяності. У медіа це рішення пов'язували, зокрема, з Росією та Ізраїлем. Усі п'ятеро членів журі 30 квітня подали у відставку.

Після цього організатори бієнале запровадили нову нагороду — «Леви глядацьких симпатій». На відміну від традиційних нагород, переможців тут мали визначати не члени міжнародного журі, а відвідувачі шляхом голосування.

Церемонію планували на 9 травня, проте перенесли на останній день виставки — 22 листопада.

9 травня 2026 року понад 50 художників та митців заявили про відмову від нової відзнаки. Підписанти зробили такий крок на знак солідарності з відставкою журі.