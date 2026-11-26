Верховна Рада закликала парламенти держав — учасниць П’ятого парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи підтримати справедливий мир для України. Парламент ухвалив відповідну Постанову № 16238.

Як повідомили у пресслужбі ВР, за проголосували 255 народних депутатів.

Проєкт постанови Верховної Ради передбачає звернення до національних парламентів держав — учасниць П’ятого парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи із закликом не допустити легітимізації наслідків російської агресії та підтримати справедливий і сталий мир в Україні. У документі наголошується, що окупація Криму стала початком російської агресії, а збереження російського військового контролю над півостровом і надалі створює загрози для України та Чорноморського регіону.

Верховна Рада закликає міжнародних партнерів послідовно дотримуватися політики невизнання окупації, посилювати обороноздатність України та поглиблювати безпекову співпрацю в Чорноморському регіоні. Окремо пропонується зберігати санкційний тиск на Росію до виконання відповідних міжнародних рішень незалежно від можливого припинення бойових дій. Також ідеться про посилення захисту прав мешканців окупованого Криму, сприяння звільненню політичних в’язнів, підтримку незалежної правничої допомоги та посилення гарантій захисту цивільного населення в умовах окупації.

Ще один напрям звернення - забезпечення відповідальності Росії за міжнародні злочини та відшкодування завданої Україні шкоди. Зокрема, пропонується підтримувати незалежну діяльність Міжнародного кримінального суду та його Цільового фонду для потерпілих, приєднуватися до Розширеної часткової угоди про Керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, розвивати співпрацю в межах кримінальних проваджень і розширити часові межі міжнародного компенсаційного механізму для України при Раді Європи. Ці механізми мають охоплювати наслідки агресії від 20 лютого 2014 року.

Документ також передбачає поглиблення співпраці з Меджлісом кримськотатарського народу для захисту його прав і національної ідентичності. Міжнародних партнерів закликають розробляти спільні проєкти з відновлення та реінтеграції Криму, подолання наслідків окупації, протидії російській дезінформації та розширення парламентського виміру Кримської платформи.