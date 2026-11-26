Народний депутат Володимир В'ятрович («Євросолідаірність») заявив, що урядовий законопроєкт №16041 про довічне утримання засновників держави пропонує призначити довічне грошове утримання в розмірі 80% депутатської зарплати діячам, які ухвалювали рішення про послаблення обороноздатності України.

На засіданні Верховної Ради 26 листопада він сказав, що йдеться про Валерія Пустовойтенка (прем’єр-міністр України у 1997–1999 роках) та Анатолія Кінаха (у 1999 році – перший віцепрем’єр-міністр, у 2001–2002 роках – прем’єр-міністр України), які 1999 року терміново погодили передачу Росії 11 стратегічних бомбардувальників і 575 крилатих ракет Х-55.

«Ці ракети і бомбардувальники Ту-160 Росія зараз використовує у війні проти нас», – наголосив В’ятрович.

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Нардеп звернув увагу, що чинний закон №4700-IX «Про статус Засновника сучасної держави Україна – народного депутата» передбачає надання статусу засновника, зокрема посмертно, депутатам Верховної Ради першого скликання, які проголосували за Декларацію про державний суверенітет України чи Акт проголошення незалежності України. Водночас той самий закон забороняє надавати такий статус депутатам, які вчиняли дії, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення її державного суверенітету й територіальної цілісності, створення загрози національній безпеці або розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі.

За словами нардепа, стежити за тим, щоб одіозні депутати не потрапили до переліку засновників, а також позбавляти їх цього статусу має спеціальна комісія, утворена розпорядженням Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

«Саме ця комісія, забанивши частину найбільш одіозних депутатів першого скликання, все ж включила до переліку засновників щонайменше сім осіб, яких не мала би включати», – написав він.

Окрім Пустовойтенка й Кінаха, він назвав Юхима Звягільського (виконувач обов’язків прем’єр-міністра у 1993–1994 роках, нардеп восьми скликань, один із засновників Партії регіонів, помер 2021 року), Юлія Іоффе (віцепрем’єр-міністр у 1992–1993 роках, нардеп I–IV та VI–IX скликань, до Ради IX скликання обраний за списком ОПЗЖ), Анатолія Толстоухова (міністр Кабінету Міністрів в урядах Валерія Пустовойтенка, Віктора Януковича та Миколи Азарова, нардеп від Партії регіонів), Миколу Шершуна (нардеп I, IV та VI скликань, у 2007–2012 роках – від Блоку Литвина) та Юрія Хотлубея (міський голова Маріуполя у 1998–2015 роках).

Урядовий законопроєкт №16041 тепер пропонує призначити тим із них, хто ще живий, довічне грошове утримання, зазначив нардеп. Більше того, за його словами, 25 листопада ці норми урядового проєкту намагалися протягнути на пленарному засіданні у вигляді поправки до законопроєкту №16011 щодо підвищення ефективності приватизації державного майна, який стосується зовсім іншого питання.

«Такі маніпуляції з регламентом і законами є неприйнятними», – вважає В’ятрович.

Натомість ще 21 вересня він разом із Романом Лозинським (фракція «Голос») і Ганною Бондар (фракція «Слуга народу») зареєстрував альтернативний законопроєкт №16041-2, який, за словами нардепа, має три принципові відмінності від урядового.

По-перше, документ чітко встановлює перелік підстав, за яких особа не може отримати статус засновника, а якщо вже отримала – має бути його позбавлена.

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«Ідеться про тих, хто голосував за Харківські угоди, закон Ківалова-Колесніченка, передавав Росії ракети та стратегічні бомбардувальники тощо», – пояснив він.

По-друге, законопроєкт передбачає, що засідання комісії, яка надає статус засновника і позбавляє його, відбуваються гласно, з прямою трансляцією, а голосування її членів – поіменне.

По-третє, автори пропонують встановити гідні виплати не лише колишнім депутатам, а й борцям за волю України, які за комуністичного режиму сиділи в тюрмах і концтаборах. В’ятрович нагадав, що 2023 року парламент ухвалив його законопроєкт №8032 (закон №3113-IX), яким тим небагатьом політв’язням, які ще живі, встановили надбавку до пенсії за особливі заслуги перед Україною.

У коментарі LB.ua нардеп додав: «Ми не будемо підтримувати ці положення в такому вигляді. І, на жаль, я не знаю, коли буде розглянуто на комітеті ці законопроєкти. Судячи з того, що ці норми хочуть провести через правки до зовсім іншого законопроєкту, з цим не поспішають».